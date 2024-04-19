"Ощущение, что ты играешь против 13-14 человек". Форвард Вест Хэма - о судействе в матче с Байером в ЛЕ

Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио остался недоволен судейством в ответном матча 1/4 финала Лиги Европы с "Байером" (1:1).

"Такое ощущение, что ты играешь не против 11 человек, а против 13, 14, включая двух лайнсменов.

Я чувствовал себя немного расстроенным и понимал, что мы заслуживаем большего. Решения принимались не в нашу пользу", - приводит слова ямайца Eurosport.