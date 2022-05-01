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Бенфика выиграла матч за третье место футзальной ЛЧ

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Легендарный Рикардиньо с "Аньер-Вильнёв" не смог создать сенсацию

Бенфика выиграла матч за третье место футзальной ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Бенфика" выиграла поединок за третье место в Лиге чемпионов по футзалу. Португальский гранд разобрался в "утешительном финале" с дебютантом "Финала четырёх" из Франции, "Аньёром-Вильнёв".

Матч получился очень упорным. Фаворит, чья роль сегодня как раз была у "Бенфики", открыл счёт только на последней минуте первого тайма. За 120 секунд до финальной сирены на латвийской "Арена Рига" ещё не было ничего ясно: "орлы" вели всё так же в один гол, но со счётом 3:2. Однако попытки французов перевернуть игру благодаря использования пятого полевого привели к двум пропущенным в пустые ворота.

Напомним, что в последний раз "Бенфика" играла в финале четырёх турнира ещё в 2016 году. Тогда она также уступила в полуфинале, но стала победительницей встречи за третье место. Для "Аньера-Вильёва" нынешняя четвёртая строчка лучший результат в истории.

"Аньер-Вильёв" - "Бенфика" 2:5
Голы: Туре 33, Лютен 37 - Тайеби 20, Ромуло 30, Силвестре Феррейра 33, Жакаре 39, Рафаэл Хенми 40

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В статье: Лига чемпионов по футзалу
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