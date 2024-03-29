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Украинский арбитр будет работать на Финале четырех футзальной ЛЧ

Футзал

Он стал первым украинцем, кто получил такое назначение

Украинский арбитр будет работать на Финале четырех футзальной ЛЧ

Фото: АФУ

Новина українською

Украинский арбитр Денис Куций будет обслуживать матчи Финала четырех футзальной Лиги чемпионов 2023/24.

Куций станет первым в истории украинем, который будет работать в такой стадии футзальной Лиги чемпионов и вторым, после Олега Иванова, украинцем, который будет судить игры такого уровня на европейском континентальном клубном турнире.

Какие именно матчи Финала четырех-2024 будет обслуживать Куций, станет известно позже.

Напомним, полуфиналы состоятся 3 мая. "Барселона" сыграет со "Спортингом", а "Бенфика" против "Пальмы". Матч за третье место и финальный поединок пройдет 5 мая.

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Источник:
АФУ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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