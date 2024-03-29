Украинский арбитр будет работать на Финале четырех футзальной ЛЧ
Он стал первым украинцем, кто получил такое назначение
Фото: АФУ
Украинский арбитр Денис Куций будет обслуживать матчи Финала четырех футзальной Лиги чемпионов 2023/24.
Куций станет первым в истории украинем, который будет работать в такой стадии футзальной Лиги чемпионов и вторым, после Олега Иванова, украинцем, который будет судить игры такого уровня на европейском континентальном клубном турнире.
Какие именно матчи Финала четырех-2024 будет обслуживать Куций, станет известно позже.
Напомним, полуфиналы состоятся 3 мая. "Барселона" сыграет со "Спортингом", а "Бенфика" против "Пальмы". Матч за третье место и финальный поединок пройдет 5 мая.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:АФУ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Украинец Захар Бауманн тренировался с основной командой Манчестер Юнайтед
- Укус клеща дал осложнение. Стала известна причина смерти Богдана Шершуна
- Футзал. Рятувальник снялся с текущего Чемпионата и Кубка Украины
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн