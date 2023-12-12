Назван состав сборной Украины по футзалу на заключительные матчи отбора ЧМ-2024
Сине-желтые сыграют с Бельгией и Польшей
АФУ/Автор невідомий
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко назвал список игроков, вызванных на решающие матчи Элитного раунда отбора на чемпионат мира-2024.
15 декабря сине-желтые проведут домашний матч с Бельгией, а затем 20-го числа на выезде сыграют против Польши.
Вратари: Кирилл Цыпун ("Пяст", Польша), Юрий Савенко ("Ураган"), Александр Сухов ("ХИТ").
Полевые игроки: Назар Швед, Артем Фаренюк, Игорь Корсун, Петр Шотурма (все - "Ураган"), Евгений Жук, Евгений Серый, Игорь Чернявский, Даниил Абакшин, Александр Педяш (все - "ХИТ"), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаный (оба - Aurora-Clust), Михаил Зварыч ("Энергия").
Номинально домашние матчи украинская команда проводит в венгерском Беретьёуйфалу.
На данный момент подопечные Александра Косенко занимают 2-е место в группе В. Для прямого выхода на ЧМ-2024 украинца нужно выигрывать отборочную группу. Кроме того, четыре лучших обладателя вторых мест получат возможность побороться за путевку на мировое первенство в плей-офф.
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