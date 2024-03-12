Барселона готовит трансфер скандального хавбека Манчестер Юнайтед
Каталонцы хотят подписать футболиста красных дьяволов, который им не нужен
Фото: Getty Images
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Боссы "манкунианцев" неоднократно утверждали, что он им не нужен после инцидента с изнасилованием, которое не было доказано.
Напомним, что в текущем сезоне Мейсон Гринвуд за Хетафе провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.
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Источник:твіттер Фабріціо Романо
Опубликовал: Михаил Черныш
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