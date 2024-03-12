Барселона готовит трансфер скандального хавбека Манчестер Юнайтед

“ Барселона " работает над трансфером Мейсона Гринвуда из “Манчестер Юнайтед”, который находится в аренде в испанском “Хетафе”.

Боссы "манкунианцев" неоднократно утверждали, что он им не нужен после инцидента с изнасилованием, которое не было доказано.

Напомним, что в текущем сезоне Мейсон Гринвуд за Хетафе провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.