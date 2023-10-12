Косенко после 1:1 с Сербией: Паркет - не быстрый, нам немного это мешало

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал ничью с командой Сербии (1:1) в отборе на чемпионат мира-2024.

- Сегодня сборной Украины не удалось победить. Причиной этого стало то, что сербы играли лучше? Или Украина играла хуже, по сравнению с первым матчем?

- Мы играли с совершенно разным соперником - более мотивированным, по моему мнению. Это была очень тяжелая игра и сербы понимали, что поражение их почти исключит из борьбы, поэтому они были сверхмотивированы. Мы это знали и готовились именно к такой игре. Ребята это понимали и, я считаю, что достаточно уверенно играли, не было у сербов много моментов. Очень тяжелая игра, и я благодарю ребят за характер, за то, что они играли до конца. В такой игре сравняли счет. Как я и говорил, все в наших руках и надо играть дальше.

- Голкипер сборной Сербии сказал, что против Украины ему играть труднее всего. Какую команду, для себя, в этой группе вы можете назвать самой сильной и самой тяжелой для сборной Украины?

- Надо с уважением относиться к любому сопернику, потому что, если ты недооцениваешь соперника, то тебе будет трудно играть с любым. Поэтому, я не хотел бы кого-то выделять. Все стремятся победить и выйти на Чемпионат мира. Мы больше смотрим на свою игру, а все соперники достойны. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны.

- Если убрать счет, то "рисунок игры" какой команды вам понравился больше?

- Ничья - это закономерный результат этой игры. По рисунку, то надо посмотреть, потому что все равно эта игра была более закрытая, не такая открытая, какой была в Сербии. Нам нужно было взламывать насыщенную оборону, а это трудно делать. Еще и паркет немного "не быстрый" и нам немного это мешало: не хватало быстрых передач, быстрых отрывов, поэтому и соперник был совсем другой, - сказал Косенко.