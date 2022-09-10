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Испания U19 вынесла Португалию со счетом 6:2 в финале Евро по футзалу

Зарубежный футзал
(1 голосов)

Испанцы сохранили звание чемпионов Европы

Испания U19 вынесла Португалию со счетом 6:2 в финале Евро по футзалу

Фото: UEFA.com

UA-Футбол
Новина українською

Сборные Испании и Португалии U19 по футзалу сыграли в финале чемпионата Европы. Испанцы, хозяева турнира, победили в решающем матче со счетом 6:2.

Таким образом, сборная Испании продлила свою гегемонию на турнире, поскольку она также победила и в прошлом розыгрыше турнира, в 2019 году. Тогда испанцы вынесли сборную Хорватии со счетом 6:1.

Примечательно, что единственная команда, которую сборная Испании не смогла обыграть на турнире – сборная Украины. Матч украинцев с испанцами на групповом этапе завершился ничьей 2:2. Украина смогла выйти в плей-офф, но в полуфинале проиграла Португалии 1:4.

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Португалии по футзалу сборная Испании по футзалу
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