Испания U19 вынесла Португалию со счетом 6:2 в финале Евро по футзалу

Сборные Испании и Португалии U19 по футзалу сыграли в финале чемпионата Европы. Испанцы, хозяева турнира, победили в решающем матче со счетом 6:2.

Таким образом, сборная Испании продлила свою гегемонию на турнире, поскольку она также победила и в прошлом розыгрыше турнира, в 2019 году. Тогда испанцы вынесли сборную Хорватии со счетом 6:1.

Примечательно, что единственная команда, которую сборная Испании не смогла обыграть на турнире – сборная Украины. Матч украинцев с испанцами на групповом этапе завершился ничьей 2:2. Украина смогла выйти в плей-офф, но в полуфинале проиграла Португалии 1:4.