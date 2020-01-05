Роберт Морено: Радует, что прошла всего неделя работы в Монако, а мои указания уже выполняются

Главный тренер "Монако" Роберт Морено прокомментировал победу на "Реймс" в своем первом матче у руля "монегасков".

"Я счастлив, что мы смогли реализовать на поле то, о чем я просил команду. Было важно победить, а для меня – увидеть команду.

Я просил контролировать мяч, быстро его отбирать – и это получилось. Радует, что прошла всего неделя совместной работы, а указания уже применяются на практике. Это хороший посыл от игроков. Мы контролировали матч, а "Реймс" забил, почти не создав моментов. Мы много работали над стандартными положениями, и забить гол после углового – это хороший знак.

Я увидел команду, стремящуюся к победе. Во втором тайме было много открытого пространства, которым «Реймс» пользовался, и мне это не понравилось. Нам нужно поработать над этим. Но мне нравится, что игроки проявили волю к победе", – поделился Роберт Морено.