Франция
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На классе. По - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
Команда Томаса Тухеля без проблем выходит в четвертьфинал
В 1/8 финала Кубка Франции "Пари Сент-Жермен" разобрался с представителем третьей лиги "По". Голы за парижан в каждом из таймов забивали Паредес и Сарабия (2:0).
Вашему вниманию видеообзор матча на "Стад дю Амо" (По).
Отметим неожиданное поражение "Лилля" в Кубке, скромный "Эпиналь" переиграл команду "Лиги 1" со счетом 2:1.
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