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На классе. По - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

Франция
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Команда Томаса Тухеля без проблем выходит в четвертьфинал

На классе. По - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
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В 1/8 финала Кубка Франции "Пари Сент-Жермен" разобрался с представителем третьей лиги "По". Голы за парижан в каждом из таймов забивали Паредес и Сарабия (2:0).

Вашему вниманию видеообзор матча на "Стад дю Амо" (По).

Отметим неожиданное поражение "Лилля" в Кубке, скромный "Эпиналь" переиграл команду "Лиги 1" со счетом 2:1.

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В статье: Томас Тухель "Лилль" Пари Сен-Жермен (Париж)
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