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Кафу: Никто в мире не сравнится с Неймаром в плане техники, даже Месси, хоть я и фанат Лионеля
Бразилец провел сравнение
Экс-защитник национальной сборной Бразилии и "Милана" Кафу сравнил уровень нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара и капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Цитирует бывшего правого защитника "россонери" Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.
"Я считаю, что по уровню техники никто в мире не сравнится с Неймаром. Даже Месси, хоть я и фанат Лионеля. Ней способен делать разницу, но пока ему не хватает лидерских качеств, нужно больше брать на себя ответственность. Он надежда Бразилии".
"С Неймаром на поле восемь игроков соперника останутся за его спиной. Это дает дополнительное пространство. Бразилец – игрок инопланетного уровня".