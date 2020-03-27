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Кафу: Никто в мире не сравнится с Неймаром в плане техники, даже Месси, хоть я и фанат Лионеля

Франция
(1 голосов)

Бразилец провел сравнение

Кафу: Никто в мире не сравнится с Неймаром в плане техники, даже Месси, хоть я и фанат Лионеля
Новина українською

Экс-защитник национальной сборной Бразилии и "Милана" Кафу сравнил уровень нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара и капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Цитирует бывшего правого защитника "россонери" Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

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"Я считаю, что по уровню техники никто в мире не сравнится с Неймаром. Даже Месси, хоть я и фанат Лионеля. Ней способен делать разницу, но пока ему не хватает лидерских качеств, нужно больше брать на себя ответственность. Он надежда Бразилии".

"С Неймаром на поле восемь игроков соперника останутся за его спиной. Это дает дополнительное пространство. Бразилец – игрок инопланетного уровня".

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В статье: Лионель Месси Бразилия Неймар Барселона Кафу Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
27.03.2020 в 14:35
Куадрадо с Погба тоже жонглируют мячом не хуже этого скандалиста. Но много о них говорят?
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0
0
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Барселинис (землянин)
27.03.2020 в 14:22
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0
0
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MES QUE UN CLUB
27.03.2020 в 14:13
Lol
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+1
0
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Loader (Днепр)
27.03.2020 в 14:08
Ну и толку от техники Неймара? Роналду вообще только одним финтом пользуется. Неймару никогда не достигнуть уровня Месси и КР. Да и поздновато уже. Надо было оставаться в Барсе. При возрасте Неймара в карманах у Месси и КР уже мячи звенели.
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