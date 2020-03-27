Кафу: Никто в мире не сравнится с Неймаром в плане техники, даже Месси, хоть я и фанат Лионеля

Экс-защитник национальной сборной Бразилии и "Милана" Кафу сравнил уровень нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара и капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Цитирует бывшего правого защитника "россонери" Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Я считаю, что по уровню техники никто в мире не сравнится с Неймаром. Даже Месси, хоть я и фанат Лионеля. Ней способен делать разницу, но пока ему не хватает лидерских качеств, нужно больше брать на себя ответственность. Он надежда Бразилии".