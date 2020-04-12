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Маркиньос: Неймару нравятся провокации, он очень азартен
Защитник напомнил о пародийном праздновании после матча с "Боруссией"
Защитник "ПСЖ" Маркиньос прокомментировал пародию на празднование форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, общий счёт – 3:2).
"Неймар предупреждал, что собирается спровоцировать Холанда. После первого матча было много всего, их игроки делали заявления. Они тогда выиграли, а потом в тоннеле кричали и высмеивали нас.
Неймару нравится делать такие вещи. Он не просто футболист, он азартен, не боится и всегда отвечает на провокации", – цитирует Маркиньоса Desimpedidos.