Маркиньос: Неймару нравятся провокации, он очень азартен

Защитник "ПСЖ" Маркиньос прокомментировал пародию на празднование форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, общий счёт – 3:2).

"Неймар предупреждал, что собирается спровоцировать Холанда. После первого матча было много всего, их игроки делали заявления. Они тогда выиграли, а потом в тоннеле кричали и высмеивали нас.

Неймару нравится делать такие вещи. Он не просто футболист, он азартен, не боится и всегда отвечает на провокации", – цитирует Маркиньоса Desimpedidos.