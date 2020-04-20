Франция
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Экс-игрок ПСЖ: Я бы хотел иметь в команде двух Мбаппе, а не двух Неймаров
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Экс-игрок французского "ПСЖ" Жан-Мишель Ларке решил сравнить двух лидеров команды - Килиана Мбаппе и Неймара.
"Если честно, я бы хотел иметь в команде двух Мбаппе, а не двух Неймаров. Бразилец умеет делать на поле шоу, но разница в возрасте заставляет выбрать именно Килиана.
Мбаппе не идеальный футболист, но я бы в своей команде хотел бы видеть его, а не Неймара", - приводит слова Ларке AS.
Ранее читатели французского издания выбрали Мбаппе в символическую сборную Франции всех времен.
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