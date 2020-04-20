  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Экс-игрок ПСЖ: Я бы хотел иметь в команде двух Мбаппе, а не двух Неймаров
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок ПСЖ: Я бы хотел иметь в команде двух Мбаппе, а не двух Неймаров

Франция
(1 голосов)

Согласны с игроком?

Экс-игрок ПСЖ: Я бы хотел иметь в команде двух Мбаппе, а не двух Неймаров
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок французского "ПСЖ" Жан-Мишель Ларке решил сравнить двух лидеров команды - Килиана Мбаппе и Неймара.

Читайте такжеПСЖ готовит для Мбаппе новый контракт - его зарплата может быть выше, чем у Неймара

"Если честно, я бы хотел иметь в команде двух Мбаппе, а не двух Неймаров. Бразилец умеет делать на поле шоу, но разница в возрасте заставляет выбрать именно Килиана.

Мбаппе не идеальный футболист, но я бы в своей команде хотел бы видеть его, а не Неймара", - приводит слова Ларке AS.

Ранее читатели французского издания выбрали Мбаппе в символическую сборную Франции всех времен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар ПСЖ Килиан Мбаппе Жан-Мишель Ларке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...