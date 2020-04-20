Экс-игрок ПСЖ: Я бы хотел иметь в команде двух Мбаппе, а не двух Неймаров

Экс-игрок французского "ПСЖ" Жан-Мишель Ларке решил сравнить двух лидеров команды - Килиана Мбаппе и Неймара.

"Если честно, я бы хотел иметь в команде двух Мбаппе, а не двух Неймаров. Бразилец умеет делать на поле шоу, но разница в возрасте заставляет выбрать именно Килиана.

Мбаппе не идеальный футболист, но я бы в своей команде хотел бы видеть его, а не Неймара", - приводит слова Ларке AS.

Ранее читатели французского издания выбрали Мбаппе в символическую сборную Франции всех времен.