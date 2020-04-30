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Ради календарей: президент Франции хочет, чтобы в других странах последовали примеру Лиги 1

Франция
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Ради календарей: президент Франции хочет, чтобы в других странах последовали примеру Лиги 1
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Правительство Эммануэля Макрона работает над тем, чтобы убедить власти Англии, Италии, Испании ​​и Германии последовать примеру французов, закончив текущий сезон.

По информации AS со ссылкой на Le Parisien, министр спорта Франции регулярно поддерживает контакт с представителями перечисленных стран с целью убедить их досрочно завершить кампанию.

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Как сообщает источник, данный шаг позволит французам хоть немного синхронизировать календари следующего сезона с другими чемпионатами. На данный момент Лига 1 – единственное первенство из ТОП-5 лиг, где текущий сезон не будет завершен. Ранее об отмене соревнований сообщили Нидерланды.

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В статье: Бундеслига Серия А Чемпионат Англии Примера Чемпионат Испании Чемпионат Италии Чемпионат Германии Лига 1 АПЛ Ла Лига Чемпионат Франции Эммануэль Макрон коронавирус Досрочное завершение
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Источник:
AS

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