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Тебас: Франция поступила опрометчиво. Сейчас на заводах работать опаснее, чем играть без зрителей
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение досрочного завершения сезона во Франции.
"Сейчас работать на фабрике или на заводе гораздо опаснее, чем проводить матчи без зрителей согласно выбраному протоколу. Контролируемая и безопасная экономическая деятельность важна для возрождения сезона, иначе могут начаться серьезные последствия.
Мне кажется, что Франция поступила очень опрометчиво, досрочно завершив сезон. В Европе есть достаточно стран, которые готовы к возобновлению чемпионата, например как в Германии", - цитирует Тебаса AS.
Вероятнее всего, что уже с начала мая игроки в Испании допущенны к тренировкам.