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Тебас: Франция поступила опрометчиво. Сейчас на заводах работать опаснее, чем играть без зрителей

Испания
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Тебас: Франция поступила опрометчиво. Сейчас на заводах работать опаснее, чем играть без зрителей
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение досрочного завершения сезона во Франции.

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"Сейчас работать на фабрике или на заводе гораздо опаснее, чем проводить матчи без зрителей согласно выбраному протоколу. Контролируемая и безопасная экономическая деятельность важна для возрождения сезона, иначе могут начаться серьезные последствия.

Мне кажется, что Франция поступила очень опрометчиво, досрочно завершив сезон. В Европе есть достаточно стран, которые готовы к возобновлению чемпионата, например как в Германии", - цитирует Тебаса AS.

Вероятнее всего, что уже с начала мая игроки в Испании допущенны к тренировкам.

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В статье: Лига 1 Хавьер Тебас коронавирус
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