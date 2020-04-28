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Лига 1 будет досрочно завершена

Франция
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С таким заявлением выступил Эдуард Филипп

Лига 1 будет досрочно завершена
Новина українською

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что сезон-2019/2020 в чемпионате страны не может быть доигран из-за пандемии коронавируса.

"Крупные спортивные мероприятия не смогут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/2020 не может быть возобновлён", — приводит слова Филиппа L'Equipe.

Напомним, ранее УЕФА постановил, что если внутренние соревнования досрочно прекращены, национальные ассоциации выберут клубы для участия в еврокубковом сезоне 2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне 2019/20. При этом УЕФА оставляет за собой право отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к своим турнирам любого клуба, предложенного национальной ассоциацией.

Ранее аналогичное французскому решение приняли в Нидерландах.

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В статье: Лига 1 Чемпионат Франции
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