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Официально: Чемпионат Нидерландов досрочно завершен, победитель не будет объявлен
А также, никто не вылетает
Сезон Эредивизи была завершен досрочно. Данное решение было принято сегодня футбольным союзом Нидерландов.
Оно было принято в связи с запретом властей на проведение футбольных матчей до первого сентября. "Аякс", несмотря на то, что лидирует в таблице, не будет объявлен чемпионом.
Амстердамский клуб, вместе с "АЗ" (у которого равное количество очков), отправится в ЛЧ по итогам сезона. Во второй по значимости турнир будут направлены "ПСВ", "Фейеноорд" и "Виллем II".
Persbericht @KNVB: Afwikkeling voetbalseizoen een feit.— Eredivisie (@eredivisie) April 24, 2020
Geen kampioenen
Europese tickets naar top 5
Geen promotie / degradatie
Lees meer: https://t.co/5W65dwqhpK#eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/5scKdMFTO9
Отметим, что чемпионат Нидерландов стал первым, который официально объявил о досрочном завершении.