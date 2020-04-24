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Официально: Чемпионат Нидерландов досрочно завершен, победитель не будет объявлен

Нидерланды
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А также, никто не вылетает

Официально: Чемпионат Нидерландов досрочно завершен, победитель не будет объявлен
UA-Футбол
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Сезон Эредивизи была завершен досрочно. Данное решение было принято сегодня футбольным союзом Нидерландов.

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Оно было принято в связи с запретом властей на проведение футбольных матчей до первого сентября. "Аякс", несмотря на то, что лидирует в таблице, не будет объявлен чемпионом.

Амстердамский клуб, вместе с "АЗ" (у которого равное количество очков), отправится в ЛЧ по итогам сезона. Во второй по значимости турнир будут направлены "ПСВ", "Фейеноорд" и "Виллем II".

Отметим, что чемпионат Нидерландов стал первым, который официально объявил о досрочном завершении.

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В статье: Аякс (Амстердам) АЗ (Алкмаар) Виллем II Эредивизие
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