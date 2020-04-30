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Официально: ПСЖ - чемпион Франции 2019/20

Франция
(2 голосов)

Девятый трофей для парижан

Официально: ПСЖ - чемпион Франции 2019/20
UA-Футбол
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Совет директоров профессиональной французской лиги официально проголосовал за досрочное завершение сезона.

Читайте такжеЛига 1 будет досрочно завершена

Чемпионом Франции сезона 2019/20 был признан "ПСЖ", который опережал ближайшего преследователя на 12 пунктов. Помимо парижан, в Лигу Чемпионов также отправятся "Марсель" и "Ренн".

Две команды покинут Лигу 1 - "Амьен" и "Тулуза". Их места займут две лучшие команды Лиги 2 - чемпион сезона "Лорьян" и серебряный призер "Ланс".

Отметим, что в чемпионате Голландии, который также был досрочно завершен, чемпион определен не был.

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В статье: Лига 1 Ренн Марсель ПСЖ
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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sam (Дніпро)
30.04.2020 в 18:59
Ну, тут было всё понятно не только до коронавируса, но и до начала чемпионата)))
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