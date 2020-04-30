Официально: ПСЖ - чемпион Франции 2019/20

Совет директоров профессиональной французской лиги официально проголосовал за досрочное завершение сезона.

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Чемпионом Франции сезона 2019/20 был признан "ПСЖ", который опережал ближайшего преследователя на 12 пунктов. Помимо парижан, в Лигу Чемпионов также отправятся "Марсель" и "Ренн".

Две команды покинут Лигу 1 - "Амьен" и "Тулуза". Их места займут две лучшие команды Лиги 2 - чемпион сезона "Лорьян" и серебряный призер "Ланс".

Le @PSG_inside remporte officiellement le championnat de France 2019 / 2020.



Le club de la capitale obtient son 9e titre de @Ligue1Conforama et revient ainsi à la hauteur de l'Olympique de Marseille au palmarès https://t.co/XKReeluHrR pic.twitter.com/MtGvBG1f7N — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) April 30, 2020

Отметим, что в чемпионате Голландии, который также был досрочно завершен, чемпион определен не был.