Хесе получит медаль чемпиона Франции за одну сыгранную минуту

Вингер "Пари Сен-Жермен" Хесе Родригес получит медаль победителя Лиги 1 за одну проведенную на поле минуту.

Напомним, ранее во Франции объявили о досрочном завершении сезона, вручив "ПСЖ" очередной титул, в то время как "Марсель", "Ренн" и "Лилль" получили путёвки в Лигу Чемпионов.

В настоящий момент Хесе выступает на правах аренды в "Спортинга", однако до переезда в Португалию летом, он успел отыграть в матче против "Метца" (2:0) в четвёртом туре Лиги 1, выйдя на поле всего на одну минуту.

По местному регламенту этого оказалось достаточно для того, чтобы получить медаль победителя чемпионата Франции.