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Хесе получит медаль чемпиона Франции за одну сыгранную минуту

Франция
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Испанец продолжает собираться трофейный урожай

Хесе получит медаль чемпиона Франции за одну сыгранную минуту
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Вингер "Пари Сен-Жермен" Хесе Родригес получит медаль победителя Лиги 1 за одну проведенную на поле минуту.

Напомним, ранее во Франции объявили о досрочном завершении сезона, вручив "ПСЖ" очередной титул, в то время как "Марсель", "Ренн" и "Лилль" получили путёвки в Лигу Чемпионов.

В настоящий момент Хесе выступает на правах аренды в "Спортинга", однако до переезда в Португалию летом, он успел отыграть в матче против "Метца" (2:0) в четвёртом туре Лиги 1, выйдя на поле всего на одну минуту.
По местному регламенту этого оказалось достаточно для того, чтобы получить медаль победителя чемпионата Франции.

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В статье: ПСЖ Хесе Родригес
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