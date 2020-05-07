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Мбаппе получил Золотую Бутсу Лиги 1, хотя Бен Йеддер забил столько же голов

Франция
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Справедливо?

Мбаппе получил Золотую Бутсу Лиги 1, хотя Бен Йеддер забил столько же голов
UA-Футбол
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На прошлой неделе официально стало известно, что Лига 1 досрочно завершила свой сезон. Сейчас началась раздача индивидуальных наград.

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Золотую Бутсу получил Килиан Мбаппе. Француз в этом розыгрыше забил 18 голов. Отметим, что столько же и на счету Виссама Бен Йеддера из "Монако", однако тот трижды отметился с пенальти.

Напомним, что "ПСЖ" был назван чемпионов Лиги 1.

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В статье: Виссам Бен Йеддер Монако ПСЖ Килиан Мбаппе
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