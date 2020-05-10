Франция
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Барселона интересуется 22-летним бразильцем из Лиона
Бруно Гимараэс перешел в французский клуб только этой зимой
"Барселона" проявляет интерес к хавбеку "Лиона" Бруно Гимараэсу.
По информации As, каталонцы уже связывались с окружением полузащитника и с руководством "Олимпика".
22-летний бразилец тоже не против покинуть Францию, так как "львы" остались без еврокубков на следующий сезон ( Лига 1 была досрочно завершена).
Примечательно, что Бруно Гимараэс перешел в "Лион" только этой зимой, из бразильского "Атлетико Паранаэнсе" за 20 миллионов евро.
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Источник:As
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