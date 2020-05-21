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ПСЖ рассматривает возможность подписания Обамеянга

Франция
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Альтернатива Икарди и замена Кавани?

ПСЖ рассматривает возможность подписания Обамеянга
UA-Футбол
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Французский "ПСЖ" продолжает поиски нового нападающего. Об этом передает Le10Sport.

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Сейчас они внимательно присматриваются к Пьер-Эмерику Обамеянгу. Габонец горит желанием покинуть "Арсенал", а из-за недолгого контракта, лондонцы будут вынуждены его продать.

Форвард рассматривается в качестве альтернативые, если не получится выкупить Мауро Икарди. К тому же, летом "ПСЖ" покинет Кавани.

В текущем сезоне Обамеянг забил 14 голов в 26-ти матчах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг ПСЖ
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