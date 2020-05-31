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Димитри Пайе выступил против понижения зарплат

Франция
(1 голосов)

Плеймейкер не готов отказаться от части зарплаты

Димитри Пайе выступил против понижения зарплат
Новина українською

Атакующий полузащитник "Марселя" Димитри Пайет заявил, что не готов отказываться от части зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"У каждого есть свое мнение на этот счет. Моя позиция всегда была прозрачной и четкой. Я игрок, но также и глава семейства. Как и у всех, у меня есть существенные финансовые обязательства.

Моя задача состоит в том, чтобы защищать как свои интересы, так и интересы семьи, при этом не подвергая клуб опасности, ведь все знают, насколько я предан "Марселю", – сказал Пайет Journal de l’ile de La Reunion.

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В статье: Марсель (Франция) Димитри Пайе
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