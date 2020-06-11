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Фабрегас: Ливерпуль сорвал джекпот, пригласив Клоппа
Сеск поделился впечатлениями
Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас поделился мнением о выступлениях "Ливерпуля". По мнению игрока, мерсисайдцам очень повезло, что они подписали такого тренера как Клопп.
"Невероятный клуб, который сорвал джекпот, пригласив Юргена Клоппа и предоставив ему правильных игроков. Они дали ему время, чтобы он выстроил нечто особенное", – сказал Фабрегас.
Outstanding club that hit the jackpot hiring Klopp and giving him the right players and time to build something very special. https://t.co/RuQl65jG7w— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 20, 2020
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