Фабрегас: Ливерпуль сорвал джекпот, пригласив Клоппа

Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас поделился мнением о выступлениях "Ливерпуля". По мнению игрока, мерсисайдцам очень повезло, что они подписали такого тренера как Клопп.

"Невероятный клуб, который сорвал джекпот, пригласив Юргена Клоппа и предоставив ему правильных игроков. Они дали ему время, чтобы он выстроил нечто особенное", – сказал Фабрегас.

Outstanding club that hit the jackpot hiring Klopp and giving him the right players and time to build something very special. https://t.co/RuQl65jG7w