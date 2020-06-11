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Фабрегас: Ливерпуль сорвал джекпот, пригласив Клоппа

Франция
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Сеск поделился впечатлениями

Фабрегас: Ливерпуль сорвал джекпот, пригласив Клоппа
Новина українською

Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас поделился мнением о выступлениях "Ливерпуля". По мнению игрока, мерсисайдцам очень повезло, что они подписали такого тренера как Клопп.

"Невероятный клуб, который сорвал джекпот, пригласив Юргена Клоппа и предоставив ему правильных игроков. Они дали ему время, чтобы он выстроил нечто особенное", – сказал Фабрегас.

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В статье: Юрген Клопп Сеск Фабрегас Ливерпуль Монако (Франция)
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