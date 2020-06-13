Гайтан покидает Лилль. Николас провел за клуб 4 матча

Официальный твиттер "Лилля" обьявил, что полузащитник Николас Гайтан покидает команду.

"С учетом пандемии коронавируса, Николас Гайтан не сможет продолжить свой путь с "мастифами". Спасибо за месяцы, проведенные в клубе, Нико. "Лилль" желает тебе успехов в будущем", – говорится в сообщении клуба.

32-летний Гайтан провел за французский клуб всего лишь 4 матча. Аргентинец перешел в "Лилль" из "Чикаго" в январе этого года.