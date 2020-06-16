Тиаго Силва обиделся на боссов ПСЖ и впал в депрессию

Тиаго Силва никак не может принять решение лидеров "Пари Сен-Жермен" не продлевать его контракт и пребывает в депрессии, сообщает RMC Sport.

Защитник считает, что несмотря на свои 35 лет, он пребывал в топ-форме перед карантином, и демонстрировал желание в каждом матче. Вдобавок он планировал закончить карьеру в Париже, а затем остаться в городе жить - таково желание жены и детей футболиста.

Теперь планы придется менять, и Силву это расстраивает. Разочарование защитника разделяют Неймар и Маркиньос - они тоже уверены, что с Тиаго поступили несправедливо.

Единственная хорошая новость для ветерана - "ПСЖ" предложил ему двухмесячную сделку, чтобы он мог доиграть с командой текущую Лигу чемпионов.

Что касается поисков нового клуба, то здесь Силве похвастать нечем - прежде всего, из-за высоченной зарплаты. В "ПСЖ" он получал 11 млн евро в год, и в Европе пока нет желающих предложить ему столько же, а ехать на Ближний Восток защитник не хочет.

Тиаго Силва перебрался в "ПСЖ" в 2012 году вместе со Златаном Ибрагимовичем и суммарно провел за клуб 310 матчей, забив 17 голов (в том числе в текущем сезоне - 30 матчей, 1 гол). За время выступлений во Франции бразилец в каждом из сезонов попадал в символическую сборную Лиги 1 от профсоюза игроков.