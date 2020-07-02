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Амьен подал новый иск в суд, оспаривая понижение в классе

Франция
(1 голосов)

Французский клуб не согласен с решением Лиги

Амьен подал новый иск в суд, оспаривая понижение в классе
Новина українською

"Амьен" подал в иск в национальный суд Франции. Об этом сообщает RMC. Клуб оспаривает свой вылет в Лигу 2. Сезон во Франции не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что иск был подан вечером 1 июля. В ближайшее время должен быть объявлен вердикт суда. Итоги сезона-2019/20 во Франции были зачтены по таблице на момент остановки чемпионата. "Амьен" с 23 очками в 28 матчах на 19-м месте. Также в зоне вылета оказалась "Тулуза", которая находится на последнем месте.

При этом из-за невозможности провести стыковые матчи сохранил место в лиге 1 "Ним". С 27-ю очками команда на 18-й позиции.

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В статье: Амьен
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