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Брата защитника Тоттенхэма убили в перестрелке

Франция
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Трагедия в семье Сержа Орье

Брата защитника Тоттенхэма убили в перестрелке
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Младший брат правого бека "Тоттенхэма" Сержа Орье Кристофер был убит сегодня ночью на окраине Тулузы, сообщает L’Equipe.

26-летнего мужчину нашли истекающим кровью в промзоне с двумя пулями в животе, и, хотя медики успели отвести его в больницу, там он скончался, не приходя в сознание. Убийца Орье сбежал и сейчас в розыске.

Любопытно, что Кристофер, как и его старший брат Серж, прошел через школу "Ланса", но не смог пробиться в профессиональный футбол. Последние пару лет он выступал на любительском уровне за клуб "Тулуза Родео".

Источники L’Equipe в правоохранительных органах утверждают, что у парня были перманентные проблемы с законом.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Серж Орье криминал
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