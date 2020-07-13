Брата защитника Тоттенхэма убили в перестрелке

Младший брат правого бека "Тоттенхэма" Сержа Орье Кристофер был убит сегодня ночью на окраине Тулузы, сообщает L’Equipe.

26-летнего мужчину нашли истекающим кровью в промзоне с двумя пулями в животе, и, хотя медики успели отвести его в больницу, там он скончался, не приходя в сознание. Убийца Орье сбежал и сейчас в розыске.

Любопытно, что Кристофер, как и его старший брат Серж, прошел через школу "Ланса", но не смог пробиться в профессиональный футбол. Последние пару лет он выступал на любительском уровне за клуб "Тулуза Родео".

Источники L’Equipe в правоохранительных органах утверждают, что у парня были перманентные проблемы с законом.