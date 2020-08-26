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Монако отказало МЮ в покупке Бадиашиля за 25 миллионов евро

Франция
(1 голосов)

Манкунианцы заинтересованы в покупке 19-летнего игрока

Монако отказало МЮ в покупке Бадиашиля за 25 миллионов евро
Новина українською

"Монако" не удовлетворило предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке французского защитника Бенуа Бадиашиля в размере € 25 млн. Главный тренер "монегасков" Нико Ковач заинтересован в 19-летнем футболисте, поэтому попросил руководителей клуба отклонять любые предложения о трансфере игрока, сообщает Get French Football News.

Бадьяшиль останется в клубе до тех пор, пока "Манчестер Юнайтед" не сделает запрос, от которого "Монако" не сможет отказаться. На футболиста также претендует "Байер", ведущий переговоры на протяжении нескольких недель.

Французский защитник в сезоне 2020/2021 провёл за "Монако" один официальный матч и отметился забитым голом.

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В статье: Манчестер Юнайтед Монако (Франция) Бенуа Бадьяшиль
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Комментарии (2)
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nabo31
26.08.2020 в 17:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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chakvoron (Хоростків)
26.08.2020 в 16:31
Один матч і за 25 мільйонів!?
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