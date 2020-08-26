Монако отказало МЮ в покупке Бадиашиля за 25 миллионов евро

"Монако" не удовлетворило предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке французского защитника Бенуа Бадиашиля в размере € 25 млн. Главный тренер "монегасков" Нико Ковач заинтересован в 19-летнем футболисте, поэтому попросил руководителей клуба отклонять любые предложения о трансфере игрока, сообщает Get French Football News.

Бадьяшиль останется в клубе до тех пор, пока "Манчестер Юнайтед" не сделает запрос, от которого "Монако" не сможет отказаться. На футболиста также претендует "Байер", ведущий переговоры на протяжении нескольких недель.

Французский защитник в сезоне 2020/2021 провёл за "Монако" один официальный матч и отметился забитым голом.