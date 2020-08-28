Лион - Дижон 4:1. Мастер-класс от полуфиналиста ЛЧ

После такого матча возникает только один вопрос: а как "Дижон" вообще умудрился забить? Понять это непросто - за всю игру гости раза три подходили к воротам "Лиона". Тем не менее, Шейдлеру помог рикошет - и он вколотил мяч в ближний.

Если не считать тот эпизод, на поле была только одна команда. Уже в стартовые полчаса Дюбуа и Корне на двоих выполнили не менее двадцати острых подач, но сегодня был не день Дембеле и Токо-Экамби. Оба регулярно открывались в мертвые зоны и если даже били по воротам, то слабо и мимо.

А вот у Мемфиса Депая все было в порядке и с игрой, и с реализацией. Выйдя на позиции свободного художника, голландец возникал в самых разных зонах, быстро поставив в тупик оборону "Дижона". Первый мяч с пенальти Депай забил после фола Нгуямсы на Корне. Уже через 6 минут его навес вылился в автогол Лаутоа. Еще минута - и Мемфис забил с игры, шикарно разобравшись на носовом платке.

Конечно, когда после перерыва "Лион" заработал второй пенальти (Пансо подцепил Дюбуа), к мячу подошел именно Депай - и всадил его в цель от перекладины. Красиво вышло.

Показательно, что за 90 минут "Лион" создал с полтора десятка острых ситуаций, но с игры забил всего раз. Именно плохая реализация сгубила "Ткачей" в полуфинале с "Баварией", если вы еще не забыли. И вот сегодня снова - но для победы над безыдейным "Дижоном" хватило и этого.

Если же упустить расточительство в атаке, то "Лион" заслужил сегодня только на комплименты. Команда не растеряла ту форму, которая позволила ей дойти до полуфинала ЛЧ. "Ткачи" играли быстро, предприимчиво, цепко в защите. В таких кондициях они реально способны навязать борьбу "ПСЖ" за чемпионство.

Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Дижон" - 4:1

Голы: Депай, 39 (с пенальти), 45+1, 66 (с пенальти), Лаутоа, 45 (автогол) - Шейдлер, 14

"Лион": Лопеш - Денайер, Марсело, Марсал (Андерсен, 79) - Дюбуа (Тете, 71), Какре, Гимараес, Корне (Бард, 79) - Депай (Шерки, 71) - Токо-Экамби (Ренн-Аделаид, 67), Дембеле

"Дижон": Гомис - Нгуямса (Пансо, 55), Манга, Лаутоа, Шафик - Мари (Чала, 72), Ндонг - Амальфитано (Добре, 71), Шуяр (Саммаритано, 55), Эбимбе - Шейдлер (Филипп, 80)

Предупреждения: Депай, 68, Дембеле, 80, Марсело, 90+3 - Нгуямса, 38, Ндонг, 45+2, Саммаритано, 65