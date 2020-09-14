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Расизм в адрес Неймара, пять удалений и потасовка. ПСЖ – Марсель 0:1. Обзор матча и видео голов

Франция
(1 голосов)

Покуражились на славу

Расизм в адрес Неймара, пять удалений и потасовка. ПСЖ – Марсель 0:1. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Тухель не смог воспользоваться возвращением Ди Марии и Неймара – "Пари Сен-Жермен" потерпел второе поражение в рамках чемпионата Франции подряд. Манданда на пару с госпожой Фортуной сумел сохранить ворота "Марселя" в неприкосновенности. Игроки столичной команды регулярно жаловались арбитру на грубые действия со стороны подопечных Виллаша-Боаша, но шквал красных карточек грянул лишь в конце во время потасовки – зрители увидели целых 5 удалений. Также отдельная тема всей встречи – расизм в адрес форварда "ПСЖ" Неймара. Теперь коллектив Тухеля идет в зоне вылета…

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" – "Марсель".

Париж. "Парк де Пренс".

"ПСЖ" – "Марсель" 0:1

Голы: Товен (31)

Удаления: Курзава (90+7), Паредес (90+7), Неймар (90+9) – Амави (90+7), Бенедетто (90+7)

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В статье: Марсель (Франция) Неймар Лига 1 Марсель Чемпионат Франции Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Олимпик (Марсель)
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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
14.09.2020 в 11:05
Расизм - довести Неймана до бешенства ,когда он уже не знал , как нарваться на пиз... ну, в итоге подло долбанул сзади соперника по голове
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Kolibri (Киевоград)
14.09.2020 в 10:07
Ура! Мой любимый Марсель возрождается! ПСЖ неплохо стартанул)))
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