Расизм в адрес Неймара, пять удалений и потасовка. ПСЖ – Марсель 0:1. Обзор матча и видео голов

Тухель не смог воспользоваться возвращением Ди Марии и Неймара – "Пари Сен-Жермен" потерпел второе поражение в рамках чемпионата Франции подряд. Манданда на пару с госпожой Фортуной сумел сохранить ворота "Марселя" в неприкосновенности. Игроки столичной команды регулярно жаловались арбитру на грубые действия со стороны подопечных Виллаша-Боаша, но шквал красных карточек грянул лишь в конце во время потасовки – зрители увидели целых 5 удалений. Также отдельная тема всей встречи – расизм в адрес форварда "ПСЖ" Неймара. Теперь коллектив Тухеля идет в зоне вылета…

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" – "Марсель".

Париж. "Парк де Пренс".

"ПСЖ" – "Марсель" 0:1

Голы: Товен (31)

Удаления: Курзава (90+7), Паредес (90+7), Неймар (90+9) – Амави (90+7), Бенедетто (90+7)