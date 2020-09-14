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Неймар наврал? Канал Telefoot не нашел расизма в Ле Класико
Были только обычные оскорбления
Телеканал Telefoot проанализировал все фото и видеозаписи со вчерашней игры "ПСЖ" - "Марсель" (0:1) и пришел к выводу, что слова Неймара о расизме в его адрес не имеют под собой оснований.
"Там было оскорбление. Было много оскорблений во все стороны, к сожалению, широко употребляемых в футболе, в адрес матерей. Касательно расизма, то имея в распоряжении все записи, мы не можем поддержать Неймара", - говорится в заявлении канала.
Теперь окончательное решение по инциденту должна принять LFP (Лига профессионального футбола), которую с недавних пор возглавляет экс-президент "Марселя" Венсан Лабрюн.
Если слова Неймара о расизме не найдут подтверждений, бразильцу за удар сзади в голову Альваро Гонсалесу светит 5-7 матчей дисквалификации.
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