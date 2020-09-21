Сами Хедира может подписать контракт с финалистом ЛЧ

Сами Хедира может сменить Италию на Францию. Об этом передает Foot Mercato.

Сейчас будущее немецкого полузащитника остается неизвестным. "Ювентус" готов расторгнуть с ним контракт, однако Сами требует за это три миллиона евро.

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За ситуацией следит спортивный директор "ПСЖ" Леонардо. Он готов вступить в переговоры с футболистом, но только когда тот получит статус свободного агента. Сам Тухель также выступает за трансфер.

В прошлом сезоне Сами успел сыграть лишь 18 матчей. Большую часть времени пропустил из-за серьезной травмы.