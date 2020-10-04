ПСЖ арендует капитана Порту и экс-вундеркинда Ювентуса

"ПСЖ" в последние дни трансферного окна спешно ищет новичков, поскольку в составе образовались дыры после уходов Тиаго Силвы и Эдинсона Кавани.

Как стало известно L’Equipe, в ближайшие часы в Париж прилетит капитан "Порту" Данилу Перейра, который перебирается в клуб на правах аренды с обязательством выкупа. В сумме трансфер обойдется шейхам в 20 млн евро.

Параллельно Telefoot и RMC Sport пишут, что "ПСЖ" на 99% согласовал трансфер форварда Мойзе Кина из "Эвертона". Правда, еще неизвестно, будет это "сухая" аренда или с опцией выкупа.

Предположительно обе сделки клуб закроет сегодня-завтра. Если все выгорит, Мауро Икарди получит конкурента в нападении, а Маркиньос сможет вернуться из опорной зоны на родную позицию в центре защиты.

29-летний Перейра играет в "Порту" с 2015-го и суммарно провел за клуб 202 матча (19 голов). Кроме того, на его счету 39 матчей (2 гола) за португальскую сборную.

А вот история 20-летнего Кина интереснее. Еще тинейджером он засветился в "Ювентусе", где считался большим талантом, но с приходом Криштиану Роналду получал мало игровых минут и год назад парня продали в "Эвертон" за 27,5 млн евро. Быстро адаптироваться в чужой стране Мойзе не смог и выдал плохой сезон-2019/20 - лишь 2 гола в 31 матче АПЛ.