Лион - Марсель 1:1. Одни без игры, другие без дисциплины

Странное дерби отыграли "Лион" и "Марсель". Стартовые минуты показали, что у игры был потенциал стать настоящей битвой, однако раннее удаление спутало карты всем.

Димитри Пайет умеет быть и героем, и паяцем - это давно не секрет. Сегодня он раскрылся в обеих ипостасях. Сперва лидер "Марселя" на ровном месте соорудил гол, поразив угол ворот ударом без замаха. А уже через три минуты заслужил красную, прямой ногой въехав в голеностоп Лео Дюбуа.

Провансальцы остались вдесятером уже на 19-й минуте - стоит ли упрекать команду Андре Виллаш-Боаша за то, что она порой играла в откровенный антифутбол? "Лион" тоже не чуждался грубых приемов, атаковал настырно и лез в борьбу. "Марсель" по такой игре еле отбивался.

Арбитр Стефани Фраппар вышла на первый план вторично, когда на 27-й минуте назначила пенальти на ворота южан за фол Альваро Гонсалеса на Мелвине Баре. Испанец наступил юниору на ногу в штрафной, и Ауар с точки был точен.

Игроки "Марселя" по ходу игры несколько раз требовали от Фраппар таких же жестких решений в другую сторону, но тщетно. "Ткачи" закончили матч с единственной желтой в пассиве.

С другой стороны, Фраппар насолила и хозяевам тоже, когда в неочевидной ситуации отменила гол Тино Кадевере из-за предшествовавшего ему офсайда у Токо-Экамби. Арбитры на ВАР рассматривали эпизод минуты три, прежде чем вынесли вердикт.

После перерыва на поле ничего не поменялось. "Лион" создавал шансы, но регулярно их упускал. Какре в десяти метрах от ворот зачем-то начал подрабатывать мяч под левую; Манданда отражал все попытки Кадевере. "Марсель" по сути не играл, а выживал. Его атаки сводились больше к держанию мяча. И в итоге это дало результат.

Южане выстояли - и увезли из "Люмьера" ничью. Отличный результат, учитывая, что команда 70 минут бегала в меньшинстве. Хотя, конечно, старт сезона "Марсель" завалил - 9 очков после 6 туров это плохо.

Касательно "Лиона", то его дела еще хуже - 7 баллов. "Ткачи" почти не забивают с игры и очень уязвимы в обороне. Про полуфинал ЛЧ в клубе уже не вспоминают - он остался словно в другой, счастливой жизни. Интуиция подсказывает, что у Руди Гарсии совсем мало времени, чтобы ее вернуть. Мсье Ола, бывало, увольнял и за меньшее.

Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Марсель" - 1:1

Голы: Ауар, 28 (с пенальти) - Пайет, 16

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело (Дьоманде, 85), Денайер, Бар (Гимараес, 69) - Какре, Тиаго Мендес - Токо-Экамби (Шерки, 85), Ауар, Корне (Депай, 69) - Кадевере (Дембеле, 77)

"Марсель": Манданда - Сакаи, А. Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Ронжье, Б. Камара (Гуйе, 61), Сансон - Товен (Лопес, 75), Бенедетто (Радоньич, 62), Пайет

Предупреждения: Гимараес, 86 - Чалета-Цар, 4

Удаление: Пайет, 19