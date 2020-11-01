Лига 1. Монако - Бордо 4:0. Разгром за три минуты

Этот разгром несказанно удивил. "Бордо" пропустил лишь 5 голов в 9 турах на старте сезона, тогда как "Монако" больше месяца не мог победить, а в прошлом туре громко опозорился в Лионе (1:4). И тут вдруг такое.

Редко, но бывает так, что у одной команды получается вообще все, а другой - совсем ничего. Жан-Луи Гассе откровенно не угадал с тактикой, выпустив Хатема Бен-Арфа на позиции ложной девятки. Но даже не это стало первопричиной поражения жирондинцев, а их поразительное безволие.

Бен-Йеддер забил с пенальти, который гости привезли себе сами, сыграв рукой перед воротами. Гол Желсона Мартинша спустя две минуты случился после перехвата в пределах штрафной "Бордо". Еще минута - и Фолланд забил головой с линии вратарской.

Те три минуты по итогу все и решили. Гассе признал ошибку с составом, сделав сразу три замены в перерыве, но они уже ни на что не повлияли. "Монако" едва ли не впервые в сезоне легко довел встречу до победы, не дав "Бордо" хотя бы раз ударить в створ ворот. Бенжамен Лекомт в этот вечер откровенно скучал.

Монегаски сделали больше отборов (17:11), перехватов (14:6), подали больше угловых (10:4) и намного чаще били по воротам (17:5). Тотальное доминирование, которому не помешал даже ноль в графе "обводки" - "Монако" сегодня атаковал исключительно через пас.

Благодаря победе команда Нико Ковача с 14 очками в активе поднялась на 7-е место. До зоны еврокубков ей осталось лишь одно очко. Касательно "Бордо", то он совсем неподалеку с 12 баллами.

9-й тур. Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" - "Бордо" - 4:0

Голы: Бен-Йеддер, 28, Желсон Мартинш, 30, Фолланд, 31, 58

"Монако": Лекомт - Агилар (Сидибе, 46), Дисаси, Бадиашиле (Марипан, 72), Кайо Энрике - Фофана, Чуамени, Диоп (Фабрегас, 84) - Фолланд (Пеллегри, 67), Бен-Йеддер, Желсон Мартинш (Йоветич, 83)

"Бордо": Костиль - Сабали (Кватенг, 62), Косельни, Пабло, Бенито - Башич, Отавио, Адли (Зеркан, 46) - Уден (Бриан, 46), Бен-Арфа, Хван (де Превиль, 46)

Предупреждения: Агилар, 41, Фабрегас, 90 - Пабло, 27, Бенито, 73