Лига 1. Страсбур - Марсель 0:1. Гол красивый, а игру лучше не вспоминать

Вообще то, как сильно изменился "Марсель" за время карантина, шокирует. В прошлом сезоне это была сплоченная команда со свежими идеями, а сейчас непонятно что.

Ноль очков и ноль забитых голов в Лиге чемпионов наглядно показывают, чего стоят нынешние провансальцы. "Страсбур" и сам проходит через сложный период, идет в зоне вылета, а его тренер Тьерри Лоре болен на COVID. Но даже такой соперник в матче с "Марселем" выглядел предпочтительнее.

В первом тайме моментов не было ни у одной из сторон. Гости чаще перекатывали мяч на своей половине - отсюда небольшой перевес во владении. "Страсбур" ожидаемо предпочитал быстрые вылазки на чужую половину.

Во втором тайме хозяева активизировались за счет флангов, где начали выше подключаться Каси и Симакан. В одном из эпизодов Каси даже с рикошетом попал в перекладину. Еще парочку острых стандартов подал стареющий Линар, но "Марсель" с трудом отбился. Удар Хабиба Дьялло издали пришелся мимо штанги.

Ничто не указывало на гол фаворита, даже наоборот, но он внезапно случился. Вышедший на замену Пайет лежа (!) подал в штрафную, Бенедетто скинул, а Сансон в касание ударил в стиле знаменитого гола Зидана "Байеру" в финале ЛЧ.

Этот матч не заслуживал такого шедевра, и этот "Марсель" тоже. Но футбол есть футбол, он часто парадоксален. Благодаря этому его свойству провансальцы набрали уже 18 очков и делят 3-4 места с "Ренном". Удивительный результат при их ужасной игре. Касательно "Страсбура", то он остался на предпоследнем, 19-м месте с 6 баллами.

10-й тур Лиги 1. Страсбург. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Марсель" - 0:1

Гол: Сансон, 72

"Страсбур": Б. Камара - Симакан, Коне, Митрович, Каси (Зои, 89)- Джику (Сиссоко, 82), Линар (Шахири, 75) - Лала, Томассон (Уорис, 82), Бельгар - Дьялло

"Марсель": Манданда - Нагатомо, Балерди, Чалета-Цар, Амави - Ронжье, Б. Камара, Гуйе (Сансон, 46, Строотман, 77) - Кизанс (Бенедетто, 65) - Товен (Пайет, 65), Жермен (Хауи, 81)

Предупреждения: Амави, 52, Б. Камара, 58, Хауи, 87, Манданда, 89