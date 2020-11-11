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Готов играть в Париже до старости и с текущей зарплатой? Неймар продвинулся в переговорах с ПСЖ

Франция
(2 голосов)

В 2025-м бразильцу будет 33 года

Готов играть в Париже до старости и с текущей зарплатой? Неймар продвинулся в переговорах с ПСЖ
Новина українською

Боссы "Пари Сен-Жермен" и Неймар начали переговоры о продлении трудового соглашения. По информации ESPN, бразильский лидер французского гранда готов подписать пятилетний контракт, но только при условии сохранении своей текущей зарплаты.

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Оклад 28-летнего Неймара в Париже составляет 32 миллиона евро в год. Также отметим, что срок нового договора будет истекать в 2025 году. Интересно, что переговоры с "десяткой" продвигаются лучше, чем с остальными футболистами команды Тухеля.

Напомним, текущий контракт Неймара с "ПСЖ" истекает летом 2022 года.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ESPN

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Комментарии (2)
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skopa (Харьков)
11.11.2020 в 15:18
Молодец..Дурной, дурной , а хитрый...
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Cannabis Sativa (Луцк)
11.11.2020 в 14:08
Что, в Барсу уже не хочет? А такие истерики устраивал, когда его продавать не хотели
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