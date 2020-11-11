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Готов играть в Париже до старости и с текущей зарплатой? Неймар продвинулся в переговорах с ПСЖ
В 2025-м бразильцу будет 33 года
Боссы "Пари Сен-Жермен" и Неймар начали переговоры о продлении трудового соглашения. По информации ESPN, бразильский лидер французского гранда готов подписать пятилетний контракт, но только при условии сохранении своей текущей зарплаты.
Оклад 28-летнего Неймара в Париже составляет 32 миллиона евро в год. Также отметим, что срок нового договора будет истекать в 2025 году. Интересно, что переговоры с "десяткой" продвигаются лучше, чем с остальными футболистами команды Тухеля.
Напомним, текущий контракт Неймара с "ПСЖ" истекает летом 2022 года.
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