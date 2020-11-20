Лига 1. Ренн - Бордо 0:1. Месть Хатема Бен-Арфа

Перед этим туром "Ренн" шел в таблице третьим, а "Бордо" - 12-м. Но на характере матча это практически не отразилось.

Гости выиграли первый тайм, действуя смелее и агрессивнее бретонцев на чужой половине. Здорово водился на фланге Самюэль Калу, не проиграл центр поля хорват Башич, но лучшим игроком на две команды был Хатем Бен-Арфа. Скандальный плеймейкер в прошлом с проблемами уходил из "Ренна", где ему не захотели повышать зарплату, и сегодня он выкладывался на 120%, чтобы отомстить. Это сработало.

Кондиции Хатема еще не идеальны, но на гол в ворота бывшей команды его хватило. Бен-Арфа сделал все идеально - обработал мяч, накрутил парочку защитников и пробил точно в угол.

Premier but de Ben Arfa avec Bordeaux face à son ancien club Rennes #SRFCFCGB pic.twitter.com/yzEpRsRITV — Football compilation (@footcomps2) November 20, 2020

"Ренн" в первом тайме имел лишь один шанс, чтобы отыграться - Дель Кастильо издали бахнул в перекладину. Жаль, было бы красиво.

После перерыва "Бордо" ожидаемо прижался к своим воротам и, наверное, в этом переусердствовал. Контратак жирондинцам явно не хватало, и это создавало некую нервозность. Однако "Ренну" катастрофично не хватало последнего паса, а на стандартах доминировал опытнейший Лоран Косельни.

Ну и реализация у хозяев тоже не пошла. Доку пробил в штангу, Юну с двух метров вообще не попал в ворота - в лучших традициях Стерлинга.

Так "Ренн" потерпел пятое поражение в шести последних матчах во всех турнирах. В таблице он пока еще третий с 18 баллами, но уже в воскресенье бретонцев могут подвинуть конкуренты. Нужно принимать меры Жульену Стефану и срочно - ЛЧ съедает его команду с потрохами как физически, так и морально. У "Бордо", в свою очередь, 15 очков - блестящий показатель, учитывая, что в 2020 году клуб потратил на усиление ровно 0 евро.

11-й тур Лиги 1. Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" - "Бордо" - 0:1

Гол: Бен-Арфа, 37

"Ренн": Гомис - Соппи (Амари Траоре, 59), Да Сильва, Агер, Трюффер - Камавинга, Буриго - Дель Кастильо (Доку, 58), Террье (Юну, 58), Те (Гбохо, 70) - Гирасси (Ньянг, 77)

"Бордо": Костиль - Кватенг, Бесс, Косельни, Сабали - Отавио, Башич - Зеркан (Амаду Траоре, 59), Бен-Арфа (Адли, 76), Калу (Уден, 59) - Маджа (Бриан, 60)

Предупреждения: Калу, 47, Кватенг, 66 - Те, 69, Трюффер, 71