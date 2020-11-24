Депай не спешит продлевать контракт с Лионом

Нападающий Мемфис Депай откладывает переговоры о продлении контракта с "Лионом" в надежде получить предложение от крупного европейского клуба.

26-летний голландец все еще просит клуб отпустить его в "Барселону", однако "Лион" не хочет расставаться с игроком, сообщает RMC.

Напомним, что нынешний контракт Депая истекает следующим летом.

В текущем сезоне на счету голландца 5 голов и 3 результативных передачи в 11 матчах Лиги 1.