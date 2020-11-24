Франция
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Депай не спешит продлевать контракт с Лионом
Игрок хочет в топ-клуб
Нападающий Мемфис Депай откладывает переговоры о продлении контракта с "Лионом" в надежде получить предложение от крупного европейского клуба.
26-летний голландец все еще просит клуб отпустить его в "Барселону", однако "Лион" не хочет расставаться с игроком, сообщает RMC.
Напомним, что нынешний контракт Депая истекает следующим летом.
В текущем сезоне на счету голландца 5 голов и 3 результативных передачи в 11 матчах Лиги 1.
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