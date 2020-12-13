Лига 1. Лилль - Бордо 2:1. Доги выходят на первое место и ждут ПСЖ

Про такие матчи принято говорить, мол, в одни ворота. Счет как бы свидетельствует об обратном, но это сугубо из-за плохой реализации у "Догов".

Йылмаз имел 2-3 отличных шанса, но все запорол; великолепный Костиль спасал "Бордо" после ударов Иконе, Дэвида и Языджи. В ответ же жирондинцы не могли предложить ничего. Возле Хатема Бен-Арфа постоянно крутилось двое-трое соперников, не давая разбежаться.

Игроком матча стоит признать Жонатана Бамба. Первый гол он забил, по-пижонски, без разбега ударив из-под защитника точно в угол. Второй мяч Жозе Фонте вколотил головой после навеса от своего вингера. Если весной Дешам позовет Жонатана в сборную - не удивляйтесь, он заслужил.

"Бордо" отыграл один мяч благодаря отличной подаче Бен-Арфа с углового и классной игре Башича в штрафной. Но глобально до ничьей команда Жан-Луи Гассе была далека. Посудите сами: статистика ударов 14-4, отборов - 26-13, угловых - 8-3. "Лилль" доминировал во всех компонентах и заслуженно победил.

Теперь у "Догов" 30 очков и это (внимание!) первое место в Лиге 1. Чтобы обойти команду Кристофа Гальтье "ПСЖ" нужно через пару часов обязательно побеждать крепкий "Лион". Давненько в Лиге 1 не было такой интриги!

14-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Бордо" - 2:1

Голы: Бамба, 17, Фонте, 45 - Башич, 29

"Лилль": Меньян - Челик (Тиаго Джало, 83), Фонте, Ботман, Рейнилдо - Иконе (Веа, 78), Андре, Сумаре (Шека, 78), Бамба - Дэвид (Языджи, 62), Йылмаз

"Бордо": Костиль - Сабали (Кватенг, 83), Бесс, Пабло, Пундже - Зеркан (Адли, 64), Отавио, Башич (Бриан, 64), Уден (Маджа, 83) - де Превиль (Хван, 64), Бен-Арфа

Предупреждения: де Превиль, 24, Бесс, 88