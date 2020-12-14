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Слезы, крики, боль: Неймара унесли с поля на носилках после грубого подката игрока Лиона
Попал в тиски
Вчера, 13 декабря, в рамках 14-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" проиграл "Лиону" (0:1), а бразильский лидер команды Неймар получил тяжелую травму под занавес встречи после подката хавбека Тьяго Мендеса.
Голеностоп 28-летнего форварда буквально попал в тиски соперника. Отметим, что арбитр Бенуа Бастьен сначала показал Мендесу желтую карточку, но пересмотрел эпизод с помощью VAR, изменил свое решение и удалил Тьяго. МРТ проведут сегодня, но ESPN уже сообщает, что диагноз будет крайне неутешительным.
Entrada criminosa do Thiago Mendes no Neymar, Neymar deixa o campo chorando na maca e Thiago Mendes foi expulso. pic.twitter.com/RkKAlUFaqm— neymar jr deprê (@neymarjrdepre) December 13, 2020
Неймара унесли на носилках, он покидал поле в слезах. Напомним, что "Лилль" и "Лион" лидируют в Лиге 1 (29 очков), а "Пари Сен-Жермен" с 28 зачетными пунктами идет на третьей позиции.
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