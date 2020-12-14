  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Слезы, крики, боль: Неймара унесли с поля на носилках после грубого подката игрока Лиона
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слезы, крики, боль: Неймара унесли с поля на носилках после грубого подката игрока Лиона

Франция
(1 голосов)

Попал в тиски

Слезы, крики, боль: Неймара унесли с поля на носилках после грубого подката игрока Лиона
Новина українською

Вчера, 13 декабря, в рамках 14-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" проиграл "Лиону" (0:1), а бразильский лидер команды Неймар получил тяжелую травму под занавес встречи после подката хавбека Тьяго Мендеса.

Читайте такжеПариж уже третий! ПСЖ - Лион 0:1. Видео гола и обзор матча

Голеностоп 28-летнего форварда буквально попал в тиски соперника. Отметим, что арбитр Бенуа Бастьен сначала показал Мендесу желтую карточку, но пересмотрел эпизод с помощью VAR, изменил свое решение и удалил Тьяго. МРТ проведут сегодня, но ESPN уже сообщает, что диагноз будет крайне неутешительным.

Неймара унесли на носилках, он покидал поле в слезах. Напомним, что "Лилль" и "Лион" лидируют в Лиге 1 (29 очков), а "Пари Сен-Жермен" с 28 зачетными пунктами идет на третьей позиции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Лион Лига 1 Чемпионат Франции Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Олимпик (Лион)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
14.12.2020 в 10:26
Не фанат плаксы Неймара, но выглядело все реально не очень. Надеюсь, все закончится ушибом и все будут дальше аргументированно называть неймара нытиком
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...