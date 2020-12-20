Лига 1. Лилль - ПСЖ 0:0. Много уважения, мало футбола

"ПСЖ" и "Лилль" сегодня сыграли за "Лион" - вот и весь итог встречи. Благодаря этой ничьей "Ткачи" снова обошли Париж в таблице.

Касательно же игры, то она получилась вялой, даже скучноватой местами. "Лилль" активно начал матч, но уже к 20-й минуте стало очевидно, что у всех игроков атаки "Догов" игра не идет. То пасуют не туда, то с ударами медлят, то вообще допускают технический брак. Беда прямо.

"ПСЖ" наверняка извлек бы из этого пользу, будь на поле Неймар и Мбаппе. Но главные звезды Парижа оказались не готовы к матчу, а без них команде Томаса Тухеля не хватило настойчивости. Второй тур кряду она нанесла один удар в створ ворот - ну куда это годится?

Понятное дело, что у "Лилля" классная защита. По количеству сухих домашних матчей с лета 2019-го "Доги" вообще на втором месте в Европе после "Атлетико". Но даже без суперзвезд "ПСЖ" обязан был создать больше, чем слабый тычок Кина из неудобного положения и опасный штрафной Ди Марии со срезкой Жозе Фонте по своим.

До штурма в концовке дело в помине не дошло. Напротив, "Лилль" после замен от Кристофа Гальтье несколько приободрился, отодвинул игру от своих ворот, а Бурак Йылмаз издали проверил, не уснул ли в воротах Кейлор Навас? Как оказалось, бодрствовал.

Выход Мбаппе на последние 15 минут добавил нервов защитникам "Лилля", но на характер игры не повлиял. Напротив, в концовке был классный выход 4 в 1 от "Догов", который ценой травмы прервал героичный Кимпембе. Его в итоге даже пришлось менять.

Ну а матч так и закончился нулями. Теперь у "Лилля" и "Лиона" по 33 очка, у "ПСЖ" - 32. Вся борьба за медали во Франции еще впереди.

16-й тур. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "ПСЖ" - 0:0

"Лилль": Меньян - Челик, Жозе Фонте, Ботман, Рейнилдо - Иконе (Веа, 61), Андре (Шека, 79), Сумаре, Бамба - Языджи (Дэвид, 61), Йылмаз

"ПСЖ": Навас - Керер, Маркиньос, Кимпембе (Баккер, 81) - Флоренци (Эррера, 87), Гуйе, Верратти, Курзава (Дагба, 87) - Рафинья (Дракслер, 77), Кин, Ди Мария (Мбаппе, 77)

Предупреждения: Керер, 6, Кимпембе, 19