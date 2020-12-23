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Звездочет снова в деле: бывший тренер сборной Франции возглавит Нант

Франция
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Раймон Доменек возвращается к работе

Звездочет снова в деле: бывший тренер сборной Франции возглавит Нант
Новина українською

Бывший тренер французской сборной Раймон Доменек завтра примет "Нант", контракт рассчитан до конца сезона, сообщает AFP.

68-летний наставник не тренировал с 2010 года, когда он вместе с "Галльскими петухами" жутко провалился на чемпионате мира в ЮАР. Франция тогда заняла последнее место в группе с Уругваем, Мексикой и Южной Африкой.

С тех пор Доменек возглавлял Профсоюз тренеров при французской федерации футбола и работал экспертом на телеканале L’Equipe.

"Нант" три недели назад уволил из-за ухудшившихся результатов Кристиана Гуркюффа. После 16 туров команда идет 15-й в таблице, опережая зону вылета лишь на 3 очка.

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В статье: Раймон Доменек Нант Кристиан Гуркюфф Национальная сборная Франции
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Источник:
L'Equipe

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