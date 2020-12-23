Звездочет снова в деле: бывший тренер сборной Франции возглавит Нант

Бывший тренер французской сборной Раймон Доменек завтра примет "Нант", контракт рассчитан до конца сезона, сообщает AFP.

68-летний наставник не тренировал с 2010 года, когда он вместе с "Галльскими петухами" жутко провалился на чемпионате мира в ЮАР. Франция тогда заняла последнее место в группе с Уругваем, Мексикой и Южной Африкой.

С тех пор Доменек возглавлял Профсоюз тренеров при французской федерации футбола и работал экспертом на телеканале L’Equipe.

"Нант" три недели назад уволил из-за ухудшившихся результатов Кристиана Гуркюффа. После 16 туров команда идет 15-й в таблице, опережая зону вылета лишь на 3 очка.