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Помощник Тухеля: Был шок, когда Леонардо сказал, что ПСЖ не рассчитывает на Томаса

Франция
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Жольт Лев высказался насчет увольнения немца с поста наставника парижан

Помощник Тухеля: Был шок, когда Леонардо сказал, что ПСЖ не рассчитывает на Томаса
Новина українською

Ассистент бывшего главного тренера "ПСЖ" Томаса Тухеля - Жольт Лев, поделился мыслями насчет увольнения немецкого специалиста.

"Вы были удивлены? И да, и нет. Мы были шокированы, когда 23 декабря, после победы над "Страсбуром" со счетом 4:0, спортивный директор Леонардо собрал нас и сказал, что клуб больше не рассчитывает на Томаса.

После значительных трудностей 2020 года, после достижения исторического успеха в "ПСЖ", после выхода из группы Лиги чемпионов, в самом разгаре чемпионата Франции принято решение, которое тяжело понять.

При этом отпечаток на наши выступления наложили бесконечные травмы по ходу сезона и борьба с коронавирусом. Я думаю, то, как мы завершили этот год – это профессиональный успех. Мы действительно превзошли ожидания", – рассказал Лев.

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В статье: Леонардо Томас Тухель Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Nemzeti Sportnak

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