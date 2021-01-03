Помощник Тухеля: Был шок, когда Леонардо сказал, что ПСЖ не рассчитывает на Томаса

Ассистент бывшего главного тренера "ПСЖ" Томаса Тухеля - Жольт Лев, поделился мыслями насчет увольнения немецкого специалиста .

"Вы были удивлены? И да, и нет. Мы были шокированы, когда 23 декабря, после победы над "Страсбуром" со счетом 4:0, спортивный директор Леонардо собрал нас и сказал, что клуб больше не рассчитывает на Томаса.

После значительных трудностей 2020 года, после достижения исторического успеха в "ПСЖ", после выхода из группы Лиги чемпионов, в самом разгаре чемпионата Франции принято решение, которое тяжело понять.

При этом отпечаток на наши выступления наложили бесконечные травмы по ходу сезона и борьба с коронавирусом. Я думаю, то, как мы завершили этот год – это профессиональный успех. Мы действительно превзошли ожидания", – рассказал Лев.