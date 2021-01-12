Футболист Пари Сен-Жермен сдал положительный тест на COVID-19

Игрок "Пари Сен-Жермен" Колен Дагба сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Пресс-служба французского гранда сообщает, что 22-летний защитник отправился на самоизоляцию, где будет соблюдать все необходимые протоколы.

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Colin Dagba est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 12, 2021

Дагба перешел в молодежку "ПСЖ" из "Булони" в 2016 году. В 2018-м Колен был переведен в основную команду "красно-синих".

Напомним, "ПСЖ" идет на второй позиции в зачетном рейтинге Лиги 1 – на один зачетный пункт "красно-синих" опережает "Лион". К слову, "Лилль" уступает команде Почеттино только по разнице мячей, сейчас у "догов" и "Пари Сен-Жермен" 39 очков.