Неймар: Однажды я спрашивал себя, зачем я играю, если это не по душе людям

Нападающий "ПСЖ" Неймар поделился, что в определенные моменты был близок к завершению карьеры игрока.

"Я никогда не перестану испытывать страсть к футболу, но в моей жизни были моменты, когда я хотел бросить играть. Однажды я дошел до того, что спрашивал себя, зачем я продолжаю играть, если это не по душе людям.

Я приходил домой взбудораженным, а затем вспоминал все, что мне пришлось пройти, чтобы достичь этого уровня. Моя любовь к футболу стала успокоительным, она привела меня в чувство.