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Неймар: Однажды я спрашивал себя, зачем я играю, если это не по душе людям

Франция
(1 голосов)

Бразилец рассказал, что раздумывал над завершением карьеры

Неймар: Однажды я спрашивал себя, зачем я играю, если это не по душе людям
Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар поделился, что в определенные моменты был близок к завершению карьеры игрока.

"Я никогда не перестану испытывать страсть к футболу, но в моей жизни были моменты, когда я хотел бросить играть. Однажды я дошел до того, что спрашивал себя, зачем я продолжаю играть, если это не по душе людям.

Я приходил домой взбудораженным, а затем вспоминал все, что мне пришлось пройти, чтобы достичь этого уровня. Моя любовь к футболу стала успокоительным, она привела меня в чувство.

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Ведь мне очень повезло. По-настоящему. Многое в моей карьере осчастливило и меня, и семью. Дебютировать за "Сантос", выиграть первый титул, выиграть Кубок Либертадорес – суперважные события. Переход в "Барселону" – это исполнение детской мечты. Победа в Лиге чемпионов, переход в "ПСЖ" – все эти моменты навсегда останутся для меня особенными", – рассказал бразилец.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Gaffer

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Комментарии (1)
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Soccerman (Москва)
16.01.2021 в 20:15
пора бы уже ты иже давно не футболист , а кусок...
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