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Главный тренер Марселя Виллаш-Боаш подал в отставку
Наставник не согласен со стратегией руководства клуба
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш объявил, что сегодня утром, 2 февраля, он подал в отставку после того, как клуб подписал полузащитника Оливье Нтшама. Специалист не хотел приобретать этого игрока.
"Это было не моё решение. Это был именно тот игрок, которому я отказал. Узнал о подписании, когда проснулся и зашёл на клубный сайт. Я подал в отставку, сказав, что не согласен со стратегией клуба. Совет директоров ещё не дал мне ответа. Мне не нужны деньги, я просто хочу уйти. Этот клуб уже два или три года действует на рынке по случайному принципу, и я не могу с этим согласиться.
Это не имеет ничего общего с инцидентами, произошедшими на выходных. Это связано со спортивной стороной. Я просто хочу уйти. Очень уважаю президента Жака-Анри Эйро, но здесь мой профессионализм пострадал", — цитирует Виллаш-Боаша Get French Football News.
По итогам 20 туров Лиги 1 "Марсель" набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.
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