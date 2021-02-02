Главный тренер Марселя Виллаш-Боаш подал в отставку

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш объявил, что сегодня утром, 2 февраля, он подал в отставку после того, как клуб подписал полузащитника Оливье Нтшама. Специалист не хотел приобретать этого игрока.

"Это было не моё решение. Это был именно тот игрок, которому я отказал. Узнал о подписании, когда проснулся и зашёл на клубный сайт. Я подал в отставку, сказав, что не согласен со стратегией клуба. Совет директоров ещё не дал мне ответа. Мне не нужны деньги, я просто хочу уйти. Этот клуб уже два или три года действует на рынке по случайному принципу, и я не могу с этим согласиться.

Это не имеет ничего общего с инцидентами, произошедшими на выходных. Это связано со спортивной стороной. Я просто хочу уйти. Очень уважаю президента Жака-Анри Эйро, но здесь мой профессионализм пострадал", — цитирует Виллаш-Боаша Get French Football News.

По итогам 20 туров Лиги 1 "Марсель" набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице.