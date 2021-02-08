"Хотели победить, это были не просто слова". Тренер и лидер ПСЖ прокомментировали победу над Марселем

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино и французский футболист Килиан Мбаппе прокомментировали победу над "Марселем" (2:0) в 23-м туре Лиги 1.

"Это было солидное выступление и заслуженная победа. Я очень рад за игроков, за наших болельщиков, персонал и клуб. Я считаю, что победа в этой игре была важной для всех. В дальнейшем, чтобы построить эти отношения и продолжать улучшаться день ото дня, я думаю, что важно обрести такое счастье и победу. Всегда хорошо работать так, как это делаем мы", - сказал Почеттино.

"Мы хотели победить, и это были не просто слова. После матча в Ниме, мы сделали все, чтобы подготовиться к этой игре. Мы хорошо атаковали. В первом тайме нам удалось забить два гола, которые нас спасли, затем мы спокойно справились. Для меня это невероятно, сыграть 150 матчей в таком клубе, как "Пари Сен-Жермен". Для меня это большая гордость", - цитирует Килиана официальный сайт клуба.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице Лиги 1 "ПСЖ" находится на на 3-м месте, набрав 51 очко.