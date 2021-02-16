Тело как улика: увы, травмы не оставили на Неймаре живого места

Возможно, он единственный футболист на планете, которого стадионы обожают за первоклассное шоу и за это же ненавидит интернет.

Въедливые, ироничные комментарии сопровождали его на протяжении всей карьеры. Его трофеи в "Сантосе" не воспринимались всерьез; его успехи в "Барсе" затмевались рекордами Месси; его изящный дриблинг в понимании диванных аналитиков был просто "понтами".

Когда он сбежал в Париж, чтобы выйти наконец на первые роли, его обвинили в алчности и покушении на величие "Барселоны". Сетевые "олдскулы" на каждом шагу клеймили этот "лишенный традиций и души" проект, совершенно позабыв о том, что Неймар в "ПСЖ" стал наследником целой плеяды великих бразильцев - от Валдо и Раи до Нене и Роналдиньо.

Ну что же, товарищи хейтеры, ваша взяла! Футбол теряет Неймара, и этот процесс, похоже, необратим. Организм бразильца окончательно перестал справляться с бесконечным потоком повреждений.

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Увы, после перехода в "ПСЖ" Неймар пропускает больше матчей, чем любой другой топ-игрок в Европе. У бразильца 64 невыхода на поле за 3,5 года.

Его качества при этом никуда не делись. В тех 103 матчах, которые он все же сыграл за "ПСЖ", Неймар отметился 83 голами и 47 ассистами. Однако интервалы между повреждениями уменьшаются с угрожающей скоростью.

Для контекста, Эден Азар на этом же отрезке пропустил 53 матча, 139 раз выйдя на поле; у Поля Погба 54 игры в лазарете и 134 сыгранных поединка. Если же говорить о Криштиану Роналду и Лионеле Месси, которых Неймар давным-давно планировал подвинуть с пьедестала, то они даже в ветеранском возрасте пропустили по 12 игр чемпионатов за 3,5 сезона.

Чтобы стать лучшим, нужно побеждать в больших матчах. Но как это сделать, если тебя даже нет на поле? Когда ты ходишь на костылях, пока другие решают судьбы кубков?

В других местах вам расскажут, что это карма - наказание Неймару за его симуляции и нарушения режима. Было дело, вингер ежегодно находил предлог, чтобы отлучиться посреди сезона на день рождения сестры в начале марта. В Испании над этим часто шутили. Серхио Рамос даже предлагал "Реалу" включить пункт о запрете посещений сестры в контракт бразильца, если тот однажды переедет в Мадрид. Но все зашло слишком далеко, и мы больше не шутим. Нам грустно.

Самый техничный футболист своего поколения в шаге от того, чтобы закончить карьеру ни с чем. Ну не считать же достижениями победу на Олимпиаде, несколько местечковых кубков в "ПСЖ" и Лигу чемпионов с "Барселоной", где Неймар был даже не второй скрипкой?

На неделе Кафу выступил с заявлением, мол, на Неймаре все еще лежит ответственность за приведение бразильского футбола к большим успехам. Так действительно думали многие 5-7 лет назад. Сегодня это прозвучало, как несбывшаяся фантазия из давно забытого прошлого.

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В реальности Месси получил Золотой мяч по итогам 2019 года, когда ему было 32. Неймар в том же году не попал даже в тридцатку сильнейших.

Первый звоночек прозвучал еще на домашнем чемпионате мира-2014. Колумбиец Камило Суньига попробовал на крепость спину бразильца - и она краш-тест провалила. Вердикт врачей - перелом поперечного отростка третьего поясничного позвонка.

Неймар тогда пропустил 5-6 недель и не смог помочь партнерам в решающих матчах мундиаля, которые Бразилия провалила с таким треском, что эхо слышно до сих пор. "Селесао" вышли на матч с Германией с футболкой Неймара в руках, но экипировка оказалась гораздо менее полезной, чем здоровый форвард.

Но это было только начало. Окончательно карьера Неймара пошла под откос уже в Париже. 222 млн, которые заплатил "ПСЖ", вывели из равновесия игроков и даже тренеров в Лиге 1. В некоторых матчах опека бразильца напоминала извращенное сафари.

В феврале 2018-го форвард оступился в борьбе с хавбеком "Марселя" Буной Сарром и сломал пятую плюсневую кость, соединяющую мизинец с остальной стопой. Пришлось оперировать, а это три месяца без футбола. В ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Реала" Неймар Парижу не помог - 1:2.

В декабре 2018-го Неймар получил по ногам от Жюля Кунде в матче против "Бордо" и не смог продолжить встречу. Врачи диагностировали у него растяжение приводящей мышцы. Вингер лечился целый месяц.

Не успел он вернуться, как в конце января случилась новая травма. В кубковой встрече против "Страсбура" Моатаз Земземи трижды подряд въехал бразильцу по ногам, но даже не был предупрежден. Зато Неймар схлопотал новый перелом злополучной плюсны. "Никто и не говорил, что футбол - это балет", - резюмировал тренер эльзасцев Тьерри Лоре.

Эта травма выбила Неймара из игры на три месяца. Он вернулся лишь в конце апреля, когда "ПСЖ" уже не решал совершенно никаких задач. Чемпионат был выигран, а из ЛЧ парижане выбыли в начале марта от "МЮ" (1:3).

Неймар тогда форсировал восстановление, надеясь летом зажечь со сборной Бразилии на Копа Америка-2019. Его форма была еще неоптимальной, когда пришла пора товарищеских игр. В одной из них - против Катара - вингер порвал связки голеностопа и выбыл еще на два месяца. Его крик до сих пор стоит в ушах.

Оставшись без своей главной звезды, Бразилия выиграла Копу. Команду повел за собой Дани Алвес, для которого тот турнир стал лебединой песней. А вот у Неймара, как и у Месси, до сих пор нет ни единой победы на континентальных первенствах.

Он хотел вернуться как можно быстрее и снова поспешил. В августе 2019-го врачи "ПСЖ" пришли к выводу, что бразильцу необходимы еще полтора месяца реабилитации. Старт сезона пришлось пропустить. На какое-то время помогло - в незавершенном чемпионате-2019/20 вингер ни разу не вылетел надолго.

Показалось даже, что длительный покой пошел Неймару на пользу, однако уже прошлой осенью все вернулось. В матче против "Башакшехира" бразилец упал в безобидной борьбе и повредил приводящую мышцу. Без футбола пришлось провести месяц.

За этим последовало растяжение связок голеностопа, заработанное в игре против "Лиона". Тиаго Мендес за свой зубодробительный подкат получил красную, но это не утешило лидера "ПСЖ" - его команда проиграла, а ему пришлось пролечиться три с половиной недели.

Теперь матч Кубка Франции против "Кана" - и опять Неймара жестко уронили на газон. В этот раз постарался защитник Стив Яго. Очередное повреждение приводящей мышцы, которое диагностировали у бразильца, не даст ему выйти на поле ориентировочно до середины марта. Это значит, в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барсой" он "ПСЖ" снова не помощник.

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В интернете расскажут, что Неймар это все заслужил; что он слишком много возится с мячом; его стиль провокационный, а соперники не обязаны эти танцы терпеть. Вам покажут видео с вычурными переступами и пробросами между ног, которые подтвердят эту теорию, поставят шах и мат. Но мы не станем этого повторять. Самый техничный игрок поколения дошел до грани. Это не повод для злорадства.

Симуляции Неймара так долго поглощали внимание толпы, что она и не заметила, как на его теле не осталось живого места. Можно ли упрекать человека за то, что он боится очередной встречи с костылями?

У Паскаля Дюпра во Франции репутация грубого и неотесанного рубаки. После того, как Яго сломал бразильца и тот в слезах покинул поле, тренер бросил: "Я рыдать над поражением не буду, предоставлю ныть Неймару". Нашлись и такие, кто ему аплодировал. Вероятно, до этих слов они понятия не имели о существовании Дюпра. Никто не отслеживает посредственностей из глуши.

А вот Неймара знает каждый. Он мог стать лучшим в мире. У него были природные данные, талант, работоспособность. Его отец подыскал правильных пиарщиков, и уже к 20 годам парень был суперзвездой.

Казалось, у него было все, о чем можно только мечтать. Но на деле одного компонента все же не хватило - здоровья. И от этого очень грустно.