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Метц продлил контракт с тренером Антонетти
Ожидаемое решение
twitter.com/FCMetz
"Метц" объявил о подписании нового контракта с главным тренером Фредериком Антонетти. Соглашение рассчитано до лета 2024-го.
59-летний специалист в текущем сезоне удерживает пребывающий в жестком кадровом дефиците "Метц" на 8-й позиции с 35 очками. От зоны Лиги Европы команду отделяют всего три очка.
Антонетти впервые возглавил "Мессинцев" в 2018 году, но проработав год был вынужден отойти от дел, чтобы ухаживать за своей тяжело больной женой. Она умерла прошлым летом, после чего тренер вернулся в "Метц".
Ранее лучшим игроком января в Лиге 1 был признан плеймейкер "Мессинцев" Фарид Булайя.
[ ℙ???????????????????? ]— FC Metz ☨ (@FCMetz) February 18, 2021
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Retour en images sur cette conférence de presse https://t.co/4uZP1YXZnm pic.twitter.com/nlxgUFy1bl
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