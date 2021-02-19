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Метц продлил контракт с тренером Антонетти

Франция
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Метц продлил контракт с тренером Антонетти

twitter.com/FCMetz

Новина українською

"Метц" объявил о подписании нового контракта с главным тренером Фредериком Антонетти. Соглашение рассчитано до лета 2024-го.

59-летний специалист в текущем сезоне удерживает пребывающий в жестком кадровом дефиците "Метц" на 8-й позиции с 35 очками. От зоны Лиги Европы команду отделяют всего три очка.

Антонетти впервые возглавил "Мессинцев" в 2018 году, но проработав год был вынужден отойти от дел, чтобы ухаживать за своей тяжело больной женой. Она умерла прошлым летом, после чего тренер вернулся в "Метц".

Ранее лучшим игроком января в Лиге 1 был признан плеймейкер "Мессинцев" Фарид Булайя.

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В статье: Фредерик Антонетти "Метц"
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