Метц продлил контракт с тренером Антонетти

"Метц" объявил о подписании нового контракта с главным тренером Фредериком Антонетти. Соглашение рассчитано до лета 2024-го.

59-летний специалист в текущем сезоне удерживает пребывающий в жестком кадровом дефиците "Метц" на 8-й позиции с 35 очками. От зоны Лиги Европы команду отделяют всего три очка.

Антонетти впервые возглавил "Мессинцев" в 2018 году, но проработав год был вынужден отойти от дел, чтобы ухаживать за своей тяжело больной женой. Она умерла прошлым летом, после чего тренер вернулся в "Метц".

Ранее лучшим игроком января в Лиге 1 был признан плеймейкер "Мессинцев" Фарид Булайя.